İplik fabrikasında kimyasal tepkime: Çok sayıda işçi hastanelik oldu!

Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı.

İplik fabrikasında kimyasal tepkime: Çok sayıda işçi hastanelik oldu!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:14

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gölyolu Harmansazı mevkiindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal tepkime meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Tepkime nedeniyle dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Bursa #fabrika #İşçi #kimyasal

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