İplik tedarikçisinden fabrika ortağına asitli saldırı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attı. Kaydı, hastaneye kaldırılırken, Halil P. de gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı.
Halil P., yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sıçrayan asit nedeniyle Halil P.'nin eli ve yüzünde de küçük yanıklar olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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