İran basını: 'Irak'taki saldırılarda 4 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti'

İran basını, Irak’taki İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine yönelik ABD-Suudi Arabistan saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği ortak hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hayatını kaybettiğini bildirdi. Iraklı kaynaklara dayandırılan haberlerde, Kerbela vilayetini hedef alan saldırılarda 4 DMO mensubunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı ise hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayarak, 4’ünün de İran’ın Kaşan kentinden olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının Irak’ın doğusundaki İran bağlantılı gruplara ait silah ve lojistik tesislerini hedef aldığını açıklamıştı. Haşdi Şabi ise Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala’daki karargahların saldırıya uğradığını, saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurmuştu.