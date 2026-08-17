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İran basını: İran, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait petrol tankerini alıkoydu

İran basını: İran, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait petrol tankerini alıkoydu

17.08.2026 21:30:00
Güncellenme:
AA
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İran basını: İran, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait petrol tankerini alıkoydu

Fars Haber Ajansı, BAE merkezli bir şirkete bağlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında İran tarafından durdurulduğunu duyurdu. Tankerin Kiş Adası yakınlarında alıkonulduğu bildirildi.
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İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada alıkoyduğu belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Denizcilik seyrüsefer verileri, BAE'ne ait bir şirkete bağlı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında durdurulduğunu gösteriyor.

Tankerin alıkonulduğunun aktarıldığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için belirlediği düzenlemeler kapsamında, İran tarafından belirlenen güzergahın kullanılmasının yanı sıra hizmet bedelinin ödenmesi ve İran makamlarından izin alınmasının tankerlerin uyması gereken şartlar arasında olduğu ifade edildi.

BAE'ye ait tankerin Kiş Adası yakınlarında durdurulduğu kaydedildi.

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