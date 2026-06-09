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İran'dan Trump'a yanıt: 'Bölgeden ayrılmanız riski azaltır!'

İran'dan Trump'a yanıt: 'Bölgeden ayrılmanız riski azaltır!'

9.06.2026 22:08:00
Güncellenme:
AA
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İran'dan Trump'a yanıt: 'Bölgeden ayrılmanız riski azaltır!'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, düşen Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından vurulduğu ve Washington'ın buna karşılık vermek zorunda olduğu yönündeki açıklamalarına İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den yanıt geldi. Erakçi, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin risk altında olduğunu belirterek, "En iyi çözüm bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasının ardından, yabancı güçlerin İran yakınlarında risk altında olduğunu ve en iyi çözümün bölgeden ayrılmaları olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" ifade eden Erakçi, riski azaltmak için en iyi çözümün onların bölgeden ayrılması olacağını belirtti.

Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın mesajındaki ifadeleri kullanarak, "Diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile gerginliğe ilişkin paylaştığı mesajında, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz. Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

İlgili Konular: #ABD #İran