‘İran hediyeleri’yle gidiyor… Erdoğan’dan ABD’ye ziyaret kararı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programları teşrif etmeleri de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

GOLDEN GLOBAL İÇİN TMSF ADIMI

ABD ziyaretinin hemen öncesinde hükümetin İran’a dair aldığı yeni yaptırımlarsa dikkat çekici.

Geçtiğimiz günlerde; BDDK, Golden Global Yatırım Bankası’ndaki yüzde 99,98’lik paya ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran’a uluslararası para transferinde kullanılabilecek bankacılık erişimi sağladığını ileri sürmüş, Golden Global Yatırım Bankası ise ABD’nin iddialarını reddederek, yaptırım kararında adı geçen kişi ve kuruluşların müşterisi olmadığını ve bu taraflarla işlem gerçekleştirmediğini açıklamıştı.

Bankanın TMSF’ye devir süreci Erdoğan’ın ABD ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşti.

MAHAN AİR’İN TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURULUYOR

Türkiye’nin İran’a yönelik peş peşe aldığı kararlardan biri de İranlı Mahan Air’in İstanbul ve Ankara uçuşlarının 21 Eylül’den itibaren durdurulması oldu.

BANK MELLAT’IN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI

1982’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren İran devletine ait Bank Mellat’ın da bankacılık faaliyet izni de ziyaret öncesinde BDDK tarafından kaldırıldı.

İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de de şubeleri bulunan banka, özellikle Türkiye ile İran arasındaki ticari işlemlere aracılık ediyordu. Bankanın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 2,08 milyar TL aktif büyüklüğü, 1,01 milyar TL mevduatı ve 980 milyon TL özkaynağı bulunuyordu.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırım ve baskı politikalarının arttığı bir dönemde, Türkiye’nin İran bağlantılı finans kuruluşları ve uçuşlara ilişkin peş peşe aldığı kararların Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekti.