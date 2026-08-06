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İran medyası duyurdu: Hürmüz girişinde saldırı düzenlendi

İran medyası duyurdu: Hürmüz girişinde saldırı düzenlendi

6.08.2026 23:13:00
Güncellenme:
AA
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İran medyası duyurdu: Hürmüz girişinde saldırı düzenlendi

İran basını, Hürmüz Boğazı girişinde "düşman hedeflerine" yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.Keşm Adası'ndan patlama sesleri geldiği belirtilirken, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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İran basını, Hürmüz Boğazı girişinde "düşman hedeflerine" saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu.

Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.40 sularında duyulan patlama seslerinin "Hürmüz Boğazı'nın girişinde düşman hedeflerine yapılan operasyondan" kaynaklandığını yazdı.

Haberde, söz konusu saldırıya ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

 

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