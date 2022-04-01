İrem için ‘Türkiye sesimizi duysun’

İrem için ‘Türkiye sesimizi duysun’
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek istedi.
Manisa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek istedi.
En büyük dileklerinin İrem Nur bebeğin sağlığına yeniden kavuşması olduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın, “ İrem Nur bebek Türkiye’de SGK’ye kayıtlı 1300 SMA hastasından bir tanesi. 2021 yılı mayıs ayında bir kampanya başlattık. Bebeğimizin sağlığıyla ve kampanyası ile ilgili süreci iyi yönetiyoruz derken biliyorsunuz döviz kurunda yükselmeler meydana geldi. Kampanya yüzde 27 seviyelerinde. ‘Bütün Türkiye sesimiz olsun, bütün Türkiye sesimizi duysun’ istiyoruz” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: “Çetin Başkanımız, İrem Nur bebeğe sahip çıktı ve ‘Çocuğumuzun mutlu olması için evinde mutlu büyümesi için elinizi biraz cebinize atın, destek verin’ dedi. Hep beraber birlikte güzel ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz.”
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