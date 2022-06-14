İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor
İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt tarafından 14-16 Haziran 2022 tarihlerinde Hatay ve Ankara'yı içeren bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyaret sırasında konuk bakanlarla bir araya gelecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile ikili ilişkilerinin yanı sıra, İrlanda ile Norveç’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde, Suriye’ye sınır ötesi insani yardım başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulması ön görülmektedir" denildi.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!