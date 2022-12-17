Irmak kenarından gelen 'imdat' sesi ekipleri harekete geçirdi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:40

Kemerköprü Mahallesi'nde 16 Aralık Cuma saat 21.00 sıralarında; Bartın Irmağı kenarından 'imdat' diye bağıran birini duyan yurttaşlar durumu polise bildirdi.

'EŞİM KAYBOLDU' DEDİ

Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki yurttaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı. Bir süre sonra eşinin kaybolduğunu söyleyen yurttaş, eşine telefonla ulaştığını söyledi.

Kadınla görüşülmesinin ardından arama çalışmaları sonlandırıldı.