İş dünyasından hükümete sert tepki
İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMÜD), uygulanmaya çalışılan "düşük faiz, yüksek kur" sisteminin sürdürülebilir bir ekonomik program olmadığının görüldüğünü belirtirken, "Ekonominin kurallarının ivedilikle uygulanmasından başka bir çıkış yolu yoktur" açıklamasını yaptı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis üyelerini bünyesinde barındıran dernek, ekonomi yönetimini eleştiren bir açıklama yaptı.
İZTOMÜD açıklaması şöyle:
“Üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız ki, 2022 yılı 2021 yılından daha sıkıntılı geçecek. Uygulanmaya çalışılan düşük faiz, yüksek kur sisteminin sürdürülebilir bir ekonomik program olmadığı görüldü. Denenen ekonomik program dünyanın bütün ülkelerinin uyguladığı politikanın tamamının aksine bir uygulama. Rakamsal verilerin de şeffaf olmadığı bir gerçek. Önümüzde nasıl bir tablo var onu da tam göremiyoruz. İZTOMÜD için ülkenin çıkarları her türlü siyasetin üstündedir. Ancak uygulanan ekonomik politikanın olumlu sonuçlar yaratması mümkün görülmemektedir. Yapılan faiz indirimleri kredi faizlerine yansımamaktadır. Dövizlerin yükselmesi sonucunu doğuran bu durum maliyet ve fiyat artışı olarak piyasaya yansımaktadır. Bu nedenle ekonominin kurallarının ivedilikle uygulanmasından başka bir çıkış yolu yoktur”
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