İş Güvenliği Uzman Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Güvenliği Uzman Sınavı geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

10 Kasım 2022 Perşembe, 12:11

26 Ekim - 2 Kasım tarihinde tamamlanan İSG (İş Güvenliği Uzman Sınavı) başvurularına katılamayan adaylar, geç başvuru tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İSG için geç başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde alınacak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAVI GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İSG için geç başvuru ücreti, normal ücretin %50 artırımlı haliyle, 555,00 TL olarak belirlendi. Adayların sınav ücretini aynı gün yatırmaları gerekiyor.

ÖSYM'NİN İSG GEÇ BAŞVURULARI İÇİN RESMÎ İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN YAYIMLADIĞI DUYURU:

''DUYURU

(10 Kasım 2022)

2022-İcra/2 Sınavı Başvurularının Alınması

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra/2), 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınav başvuruları, 10 – 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan saat 11.30'dan itibaren yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI''