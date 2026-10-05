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İş hanında asansör faciası: 3 kat aşağı düştü, ağır yaralandı

İş hanında asansör faciası: 3 kat aşağı düştü, ağır yaralandı

5.10.2026 11:55:00
Güncellenme:
DHA
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İş hanında asansör faciası: 3 kat aşağı düştü, ağır yaralandı

Zonguldak’ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. O sırada asansörde bulunan Kazım K., ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Kazım K., itfaiye ekibi tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı.
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Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’ndeki bir iş hanında sabah saatlerinde, asansör bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü.

Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansör boşluğundan çıkarılan Kazım K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kazım K.’nin tedavisine başlandı.

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Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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