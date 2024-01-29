İş insanı Fehmi Öztürk 'Beni öldürtecekler' diye seslenmişti: Eski AKP milletvekilinden açıklama geldi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:05

İş insanı Fehmi Öztürk, sosyal hesabından yaptığı açıklamada önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Cuma İçten’in kendisini öldürteceğini iddia ederek “Kamu düzeni için her kesim medyaya çağrı yapıyorum, sorumlu gazetecileri göreve davet ediyorum. Can güvenliğim tehlikede! Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek, adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen…

Ben yıllardır gerekli resmi müracaatlarımı yaptım. Dosyalar kapattırıldı, açık olanlar da engelleniyor! Bu ülke demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmiş, ülkesine istihdam sağlamak, katma değer oluşturmak için, gecesini gündüzüne katan bir iş insanına, can güvenliği endişesi yaşatmaya, kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum…” demişti.

ESKİ AKP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski AKP Milletvekili Cuma İçten, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

İçten'in paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Bakan @suleymansoylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde kendisini öven şimdilerde ise iftiralar atan, Fehmi Öztürk Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yapmakla şüpheli sıfatıyla kefaletle serbest bırakıldı. Bu tür suçlamalarla anılan biriyle işimiz olamaz. Son 6 yılda bana yöneltilen tüm iftiralar, savcılık soruşturmaları ve mahkemeler tarafından kanıtlandı. Ancak hukuk, bana iftira atanlara caydırıcı bir ceza uygulamadığı için bu tür durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Basının, Edirne Savcılığı'nın yürüttüğü dosyaya odaklanması gerekirken, bize atılan iftiraları gündeme getirmemesi düşündürücü. Zamanı geldiğinde, bu iddiaları destekleyenler kamuoyu önünde bizden özür dilemek zorunda kalacaklar.

İşte kendisinin yaptırdığı özel haberin detayları. Yargı süreci henüz tamamlanmadan böyle bir haber nasıl yapılabilir? Hadi yapıldı diyelim, asıl haberin bu olayda tutuksuz yargılanması olması gerekmez mi?