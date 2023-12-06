İş insanı Fehmi Öztürk’ün darp davasında, ‘dolandırıldım’ savunması: 26 milyon dolar iddiası
İş insanı Fehmi Öztürk, 2014’te Fırat Muşlu ile iş ortaklığına girdi. Ancak bir süre sonra sağladığı para transferinin Muşlu’nun kendisi ve kardeşleri adına kayıtlı hesaplarıyla eski AKP Milletvekili Cuma İçten’e aktarıldığını iddia eden Öztürk, 2017’de ortaklığına son vermek istedi.
Hile ve tehdit ile 50 milyon dolarlık mallarına çöküldüğünü ileri süren iş insanı Fehmi Öztürk hukuk mücadelesi başlattı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Hukuk mücadelesi devam eden Öztürk, Fırat Muşlu’nun azmettirmesiyle Muhammet Dursun ve Cem Özmüş tarafından darp edildiğini iddia ederek dava açtı. Duruşma ek savunma talebiyle 22 Şubat tarihine ertelendi.
Duruşmanın ertelenmesinin ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Öztürk’ün avukatı Zeynep Keskin, “Sanık Fırat Muşlu savunmasında müvekkil Fehmi Öztürk’ün kendisini 26 milyon dolar dolandırdığını iddia etmiş olsa da gerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen kararlarda müvekkilin, Fırat Muşlu’yu dolandırmadığı aksine mağdur olduğunu göstermektedir. Söz konusu yargılama sonucunda sanıkların hak edikleri ceza ile cezalandırılacaklarına inancımız devam etmektedir” diye konuştu. lİSTANBUL
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