İş insanı Fehmi Öztürk’ün darp davasında, ‘dolandırıldım’ savunması: 26 milyon dolar iddiası

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Hile ve tehdit ile 50 milyon dolarlık mallarına çöküldüğünü ileri süren iş insanı Fehmi Öztürk hukuk mücadelesi başlattı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hukuk mücadelesi devam eden Öztürk, Fırat Muşlu’nun azmettirmesiyle Muhammet Dursun ve Cem Özmüş tarafından darp edildiğini iddia ederek dava açtı. Duruşma ek savunma talebiyle 22 Şubat tarihine ertelendi.

Duruşmanın ertelenmesinin ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Öztürk’ün avukatı Zeynep Keskin, “Sanık Fırat Muşlu savunmasında müvekkil Fehmi Öztürk’ün kendisini 26 milyon dolar dolandırdığını iddia etmiş olsa da gerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen kararlarda müvekkilin, Fırat Muşlu’yu dolandırmadığı aksine mağdur olduğunu göstermektedir. Söz konusu yargılama sonucunda sanıkların hak edikleri ceza ile cezalandırılacaklarına inancımız devam etmektedir” diye konuştu. lİSTANBUL