İş insanı intihar teşebbüsünde bulundu: Durumu kritik

Adıyaman’da, silahla kafasına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulunan iş insanı ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:21
İş insanı intihar teşebbüsünde bulundu: Durumu kritik
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25158 Sokakta bulunan evinde yaşayan M.S.K., isimli iş insanı henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde kendisine ait tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu. 

Silah sesiyle durumu fark ederek iş insanı M.S.K’yı kanlar içerisinde fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iş insanı , Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Burada tedavi altına alınan ve daha sonra beyin cerrahi yoğun bakıma sevk edilen iş adamı M.S.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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