İş insanından atama için 50 bin TL rüşvet isteyen rektör haberine erişim engeli

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 23:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 23:00

Antalya'da bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın kardeşinin ataması için iş insanı H.B,’den 50 bin lira talep ettiği ileri sürülmüştü.

İddianın ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektörüyle ilgili olarak YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığında çeşitli konularda başlatılmış ve halen devam etmekte olan incelemeler bulunmaktadır. Basın yayın organlarında bugün yer alan iddialara ilişkin olarak da inceleme sürdürülmektedir."

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

"YÖK'ten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kalan hakkında inceleme" başlıklı habere erişim engeli getirildi.