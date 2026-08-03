İş insanını şantiye önünde katlettiler: Taksim'de yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde iş insanı Ercan Ekşi'nin uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi Taksim'de yakalarken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi daha gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI CİNAYETİ AYDINLATTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz'da meydana gelen olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.G.'nin saldırıdan yaklaşık üç saat önce yürüyerek bölgeye geldiği ve bir otobüs durağında beklediği belirlendi. Ercan Ekşi'nin aracına binmek üzere olduğu sırada silahla ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

SİLAHI ATIP ARAÇLA KAÇTI

Polis, saldırganın olayın ardından kullandığı silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana attığını tespit etti.

Şüphelinin daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e geçtiği, ardından da Taksim'e gittiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.G. (23) Taksim'de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu şüphelinin kaçmasına yardım ettiği ve azmettiriciyle irtibat sağladığı değerlendirilen iki kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, iş insanına yönelik silahlı saldırı ile şüphelinin Taksim Meydanı'nda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin otobüs durağında beklediği, Ercan Ekşi'ye aracına bineceği sırada ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı anlar ile daha sonra polis ekiplerince Taksim'de yakalanması yer aldı.