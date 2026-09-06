İş kazasında ölen işçi ‘tali kusurlu’ bulunmuş

İstanbul Bahçelievler’deki bir şantiyede çalışan, iki çocuk babası 34 yaşındaki Aydın Zurlu, 25 Haziran’da havalandırma boşluğunun demir ızgaralarla kapatılması sırasında yaklaşık 14 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Zurlu’nun ölümünün üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine karşın dosyada tutuklanan olmadı. Savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda taşeron firmasının sahibi asli kusurlu bulundu.

İnşaatın şantiye şefi ve proje müdürü ile asıl işverenin iş güvenliği uzmanına tali kusur verildi. Raporda Aydın Zurlu da “emniyet kemeri kullanmadığı” ve kemer verilmediği durumda “çalışmayı reddetmediği” gerekçesiyle tali kusurlu değerlendirildi.

Zurlu ailesi rapora itiraz etti. Dilekçede, düşme yüksekliğine karşın havalandırma boşluğu çevresinde düşmeyi önleyici yeterli güvenlik tedbiri alınmadığı ve yaşam ağı bulunmadığı belirtildi. Düşmenin yaşandığı noktada kesik kalıp demirlerinin de tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Zurlu ailesi, olayın basit bir iş kazası olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Aile, “Bu olayda adeta hayatını kaybeden kişiye kusur yüklenmeye çalışılmasıdır” dedi. Olaydan sonra verilen ifadelerde çelişkiler bulunduğunu savunan aile, ana firma ile taşeron firmanın sorumluluklarının tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.