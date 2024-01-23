İş mahkemesi AYM’yi tanımadı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

MHP kanadından AYM’yi hedef alan açıklamalar gelirken, AKP de tartışmada “hakem” rolü üstlense de Yargıtay’ın kararını savundu. İktidar kanadının ve Yargıtay’ın, AYM kararlarını tartışmaya açmasına hukukçulardan “Tüm mahkemeler, bir üst mahkemenin kararını tanımamaya başlar” uyarısı gelse de kriz aşılmadı. Hukukçuların uyarısı ise gerçeğe dönüşmeye başladı.

AYM, Eylül 2023’te, bir kısmı belediyeler bünyesinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında iş gören özel şirketlerde, bazıları belediyelere ait şirketlerde, bazıları da kamu gücü ayrıcalığını haiz idarelerde işçi statüsünde çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından işten atılan ancak işe dönüş davaları reddedilen bir grup kişinin başvurusunda, “özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

HAREKETE GEÇMEDİ

Benzer dosyalarda olduğu gibi AYM, “kararın bir örneğinin, özel hayata saygı hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemelere gönderilmesine” karar verdi. Bunun üzerine dosya, yerel mahkemelere iletildi. Anayasanın 153. maddesine göre kesin nitelikte olan AYM kararları herkesi bağlıyor. Ancak dosyanın geri gönderildiği mahkemelerden olan İstanbul’daki bir iş mahkemesi, derhal uygulaması gereken karar için harekete geçmedi. AYM’nin ihlal kararının ulaştığı mahkeme, 17 Ocak’ta, “AYM kararına uyulup uyulmama konusunun duruşmada dikkate alınmasına” hükmetti. Duruşmayı ise 26 Mart’a bıraktı.

‘TARTIŞMAYA AÇILAMAZ’

Hukukçu Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “AYM, bir ülkenin hukuki açıdan en yüksek makamıdır. Anayasaya uygunluğu denetleyen, kesinleşmiş kararlarda bireysel hak ve özgürlük ihlallerini denetleyen kurumdur. İktidar ve Yargıtay’ın AYM kararlarını tartışmaya açması kabul edilemez” diye konuştu.

Hukukçu Doğan Erkan ise “Tam olarak bunu söylemek istedik. Yargıtay’ın bir tane ceza dairesinde hakim cübbesi giymiş 5 kişi, yerel mahkemelerin anayasayı askıya almasının, AYM’yi bypass etmenin fiili yolunu açtı” dedi.