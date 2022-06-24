İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü
Azdavay ilçesindeki mermer ocağında, geri giden iş makinesinin altında kalan işçi Recep Süzen (35), yaşamını yitirdi. Operatörün gözaltına alındığı bildirildi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, mermer ocağında çalışan Recep Süzen, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, 24 Haziran Cuma günü, sabah saatlerinde Azdavay ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. İşçi Recep Süzen, iddiaya göre, geri geri giden iş makinesinin çarpmasıyla altında kaldı. İhbarla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OPERATÖR GÖZALTINDA
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Süzen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası Süzen'in cenazesi, Cide ilçesinde toprağa verilecek.
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