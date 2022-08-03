İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, kurtarılamadı

Yalova'da, tamir ettiği iş makinesine test için binen Nuh Bakır (47), frenin boşalmasıyla uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Bakır, hastanede hayatını kaybetti.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:49
İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, kurtarılamadı
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Kurtköy Mahallesi'nde orman yolu projesi için kullanılan iş makinesi arızalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden iş makinesinin tamiri için Nuh Bakır çağrıldı. Bakır, tamir ettiği iş makinesine binerek test etmek istedi.

UÇURUMA YUVARLANDI

Bu sırada iş makinesinin freni boşalarak uçuruma yuvarlandı, Bakır ise kazada ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yalova İşçi Hastane

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