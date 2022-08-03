İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, kurtarılamadı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:49

Kurtköy Mahallesi'nde orman yolu projesi için kullanılan iş makinesi arızalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden iş makinesinin tamiri için Nuh Bakır çağrıldı. Bakır, tamir ettiği iş makinesine binerek test etmek istedi.

UÇURUMA YUVARLANDI

Bu sırada iş makinesinin freni boşalarak uçuruma yuvarlandı, Bakır ise kazada ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.