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İş makinesiyle define kazısı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 5 gözaltı

İş makinesiyle define kazısı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 5 gözaltı

26.07.2026 22:47:00
Güncellenme:
DHA
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İş makinesiyle define kazısı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 5 gözaltı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde iş makinesi ile kaçak define kazısı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, saat 15.30 sıralarında Akçakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

Define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan şüpheliler R.K. (43), O.A. (54), V.T. (54), Ç.Y. (44) ve D.O. (54) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede şüphelilerin yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde define için iş makinesiyle çukur kazdıkları belirlendi.

Aynı noktada iki yıl önce de iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 4 kişinin suçüstü yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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