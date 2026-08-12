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İş yerine kurşun yağdırdılar... Bağcılar'daki silahlı saldırı anı kamerada!

İş yerine kurşun yağdırdılar... Bağcılar'daki silahlı saldırı anı kamerada!

12.08.2026 09:59:00
Güncellenme:
DHA
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İş yerine kurşun yağdırdılar... Bağcılar'daki silahlı saldırı anı kamerada!

Bağcılar’da bir iş yerine yönelik düzenlenen kurşunlama olayının ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 26 Temmuz'da silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, adresi hedef alan Ö.Ç. (21) isimli şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa süre sonra kendisini motosikletle bekleyen A.Ö. (21) ile buluşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu kimlikleri ve kaçış güzergahları tespit edilen Ö.Ç. ve A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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