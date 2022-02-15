İş yerini kurşun yağmuruna tuttular

15 Şubat 2022 Salı, 19:52

Olay, Samsun-Sinop karayolu Altınkaya Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobilin içinde bulunan kişi veya kişilerce B.Y’ye ait iş yerine silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 4 kurşun iş yerine, 3 kurşun da iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

İş yerini kurşunlayan kimliği belirsiz kişiler olay yerinden otomobille kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları inceleme sonunda kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

