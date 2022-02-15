İş yerini kurşun yağmuruna tuttular
Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yeri henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
Olay, Samsun-Sinop karayolu Altınkaya Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobilin içinde bulunan kişi veya kişilerce B.Y’ye ait iş yerine silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 4 kurşun iş yerine, 3 kurşun da iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.
OTOMOBİLLE KAÇTILAR
İş yerini kurşunlayan kimliği belirsiz kişiler olay yerinden otomobille kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları inceleme sonunda kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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