İşçi dayanışması, sendikal hareketin geleceğini Samsun’da tartışmaya açtı: Sarı sendikaya isyan!

Atakum Belediyesi’nde altı ay boyunca ücretlerini alamayan, açlık grevi dahil 15 günlük direnişin ardından haklarını kazanan işçilerin kurduğu Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması, Türkiye’de işçi hareketi ve sendikacılığın geleceğinin tartışıldığı panele ev sahipliği yaptı.

Panele BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile eski Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu katıldı. Son dönemde Gaziantep Başpınar’daki tekstil ve halı işçilerinin direnişi ile maden işçilerinin eylemlerinde öne çıkan isimler, mevcut sendikal yapıyı ve işçi hareketinin önündeki sorunları tartıştı.

‘BU DÖNGÜYÜ KIRMALIYIZ’

Türkmen, sınıf sendikacılığının temel koşulunun bağımsızlık olduğunu belirterek sendikaların sermaye, devlet ve siyasi iktidarların etkisinden uzak olması gerektiğini söyledi.

DİSK’e bağlı Genel-İş’i de sert sözlerle eleştiren Türkmen, “Sarı sendikacılığın kitabını yazdılar” dedi.

Sendikacılığın bürokratik bir mesleğe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Türkmen, “Belediye başkanının bir işaretiyle bir gecede sendika değiştiriliyorsa işçilerin kendi çıkarlarına göre hareket etmesi imkânsızdır” diye konuştu.

Kamu işyerleri ve belediyelerin sendikal bürokrasinin en fazla güçlendiği alanlardan olduğunu savunan Türkmen, iktidarlar değiştikçe işçilerin iktidara yakın sendikalara yönlendirildiğini belirterek, “Bu döngüyü kırmak zorundayız” dedi.

‘PROLETER KENTLER OLUŞTU’

Bağımsız Maden-İş’ten Başaran Aksu ise neoliberal politikaların toplumda mülksüzleşme ve yoksullaşmayı hızlandırdığını söyledi. Türkiye’deki önemli dönüşümlerden birinin organize sanayi bölgelerinde yaşandığını belirten Aksu, “Türkiye artık proleter kentlerden oluşuyor” dedi.

Mehmet Fatih Maçoğlu da yerel yönetimlerde sendikal bürokrasinin işçi mücadelesinin önündeki sorunlardan biri olduğunu savundu.