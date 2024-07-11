İşçi eylemleri sonrası Eti Krom, işletmeyi geçici olarak kapattı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:00

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve işçilerinin maaşlarında iyileştirme isteğiyle 11 gündür eylemde olduğu Kef Maden İşletmesi, geçici süre ile aksi karar alınıncaya kadar kapatıldı, çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı.

Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding’e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesinde çalışan bazı işçiler ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz’dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı. Eylemin 10’uncu günü olan dün işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Yaşananların ardından bugün de Eti Krom AŞ’nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kef Maden İşletmesi'nin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verilmiştir. 09.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar, Kef Maden İşletmesi'nde görev yapan Eti Krom A.Ş., Yılkrom Maden ve Enerji Yat Tic San A.Ş. ve Eti Beton ve Atık Geri Kazanım San Tic A.Ş. kadrosunda görev yapan mavi yakalı tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır. Bölüm Yöneticilerimiz tarafından, bölümlerinde çalışan mavi yaka personellerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaları ve işbu duyuruyu yayınlamaları gerekmektedir. Alınan karar, Kef Maden İşletmesi haricinde şirketimizin diğer işletmelerini kapsamamaktadır. Gereğini rica ederim” dedi.