İşçi hem işyerinde hem de uzaktan çalıştırılabilecek

Uzaktan çalışma, İş Yasası’nda düzenleniyor. Yasaya göre, işçinin, “işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” uzaktan çalışma olarak tanımlanıyor. Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı ise yönetmelik ile düzenleniyor. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirleniyor. Bu yönetmeliğin 9. maddesinde çalışma süresi düzenleniyor. Maddeye göre, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmek zorunda. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmak zorunda.

YENİ EKLEME YAPILDI

İktidar dün bu maddeye yeni ekleme yaptı. Yeni eklenen düzenlemeye göre, “iş görme ediminin” bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Böylece işçinin sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla hem işyerinde hem de uzaktan çalıştırılmasına kapı açılmış oldu.