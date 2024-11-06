İşe alma vaadiyle milyonluk vurgun yapmışlar!

Kendilerini "Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi", "Cumhurbaşkanı danışmanı", "MİT Başkanlığında ile devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi kişiler" olarak tanıtarak 5 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

İşe alma vaadiyle milyonluk vurgun yapmışlar!
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:53

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi", "Cumhurbaşkanı danışmanı", "MİT Başkanlığında ile devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi kişiler" olarak tanıtarak, kurumlarda “işe alma” vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Antalya merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Ekipler; E.E., F.T., R.K. ve A.Y. adlı şüphelileri yakalarken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adlarına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı, farklı ülkelere ait misyon kartları ile 1 adet kuru sıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi.

Toplamda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


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