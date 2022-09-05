İşe giderken 'tabanca kabzasıyla' darbedildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:40

Hamidiye Mahallesi'nde, 5 Eylül Pazartesi saat 13.00 sıralarında İbrahim L., yürüyerek iş yerine gittiği sırada, yanına bir otomobil yanaştı. Otomobildeki 2 kişi, İbrahim L.'ye tekme, yumruk ve tabanca kabzasıyla saldırdı.

BAŞINDAN YARALANDI

Aldığı darbelerle başından yaralanan İbrahim L., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının iş yerinin ise saldırıya uğradığı yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde olduğu belirtildi.

Polis, kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.