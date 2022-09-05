İşe giderken 'tabanca kabzasıyla' darbedildi
Karaman'da hurdacı İbrahim L., iş yerine giderken 2 kişinin tekme, yumruk ve tabanca kabzalı saldırısına uğradı. İbrahim L. başından yaralanırken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Hamidiye Mahallesi'nde, 5 Eylül Pazartesi saat 13.00 sıralarında İbrahim L., yürüyerek iş yerine gittiği sırada, yanına bir otomobil yanaştı. Otomobildeki 2 kişi, İbrahim L.'ye tekme, yumruk ve tabanca kabzasıyla saldırdı.
BAŞINDAN YARALANDI
Aldığı darbelerle başından yaralanan İbrahim L., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının iş yerinin ise saldırıya uğradığı yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde olduğu belirtildi.
Polis, kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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