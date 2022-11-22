Işık ihlali yapıp çarptı, yayayı ölüme terk edip kaçtı

22 Kasım 2022 Salı, 16:10

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde, 20 Kasım Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında 2 çocuk annesi Mehtap Türkyılmaz yayalar için yeşil ışık yanmasının ardından yolun karşısına geçmek için hareket etti.

ÇARPIP KAÇTI

Bu sırada İlker Çınar, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaparak Türkyılmaz'a çarptı. Türkyılmaz ağır şekilde yaralanırken, İlker Çınar olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Türkyılmaz'ın hayati tehlikesi devam ederken, İlker Çınar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde Çınar idaresindeki otomobilin Türkyılmaz'a çarptığı, kadının savrulurken sürücünün kaçtığı anlar yer aldı.

"ABLAMI ÖLÜME TERK EDİP GİTMİŞ"

Mehtap Türkyılmaz'ın kardeşi Deniz Türkyılmaz, "Ablam güvenlik olarak çalışıyor. Gece vardiyasında servisten indikten sonra karşıya geçerken kendisine yeşil yandığı halde arkadan hızlı bir şekilde geliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre, sürücünün 139 kilometre hıza kadar ulaştığı söyleniyor. Yola çıktığı anda ablama vuruyor. Hiç durmadan yoluna devam ediyor. Bu saate kadar kaçak durumdaydı. Yeni yakalanmış. Ablam şu anda yoğun bakımda ve ölümle pençeleşiyor. Sürücü orada ablamı ölüme terk edip gitmiş. Beyin kanaması geçirdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Aldığımız bilgilere göre babası oğlunu kaçırdı. Zaten aracın ruhsat sahibi baba. Fatih Çınar da kendisi Büyükçekmece Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiymiş. Oğlu İlker Çınar aracı kullanıyormuş. Bizim tek isteğimiz ablam burada can çekişirken, gerekli cezayı alması" dedi.