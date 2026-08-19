Işıl Öykü Dinç dosyasında Adli Tıp raporuna itiraz: Mahkeme kusur incelemesini yeniden istedi

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı’nın kontrolündeki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Trafik kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin Dinç’i asli kusurlu, sanık sürücü Ömer Faruk Ballı’yı ise kusursuz bulan raporuna itiraz edildi.

Dinç ailesinin itirazı üzerine İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Üst Kurulu’na göndererek kusur durumunun yeniden tespit edilmesini istedi.

IŞIKLARIN RENGİ BELİRSİZ

Ailenin avukatının hazırladığı itiraz dilekçesinde, raporun dosyadaki delillerle çeliştiği, sanık lehine yorumlara dayanırken sanık aleyhine olan delillerin göz ardı edildiği belirtildi.

Ayrıca itiraz metninde Adli Tıp Kurumu raporunda trafik ışıklarının hangi tarafa yeşil yandığına ilişkin kesin teknik veri bulunmadığı halde sanığın yeşil ışıkta geçtiği sonucuna varıldığı ve olayın ardından dinlenen görgü tanıklarının sanık aracının hızına ilişkin ifadelerinin de Adli Tıp Kurumu raporunda değerlendirilmediği belirtildi.

‘GERÇEĞE AYKIRI BİR RAPORDU’

Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, mayıs ayında dosyaya giren ATK bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirtirken, raporun gerçeğe aykırı hazırlandığını savundu.

Dinç, itirazlarının mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından dosyanın Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu’na sevk edildiğini söyledi. Yeni bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını aktaran Dinç, “Oradan henüz bir yanıt gelmedi, yeni rapor gelmedi. Onu bekliyoruz. Nasıl bir gelişme olacak hep beraber bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin dosyayı genişletilmiş uzmanlar kuruluna göndermesini olumlu karşıladıklarını belirten Dinç, “Mahkeme ve hakimin bu genişletilmiş uzmanlar kuruluna yönlendirmesi memnuniyet verici. Çünkü gerçeğe aykırı bir rapordu, gerçeklikle bağdaşmayan bir rapordu” diye konuştu.

Işıl Öykü Dinç’in ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması ise 11 Eylül Cuma günü saat 11.00’de görülecek.