Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde yanıklar oluştu
Erzincan’da Karayollarına ait köprü boyama işlerinde işçi olarak çalışan Ferhat Demir (23), ısınmak için tenekeye tiner döküp yakmaya kalkınca, yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu.
Van’ın Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden Ferhat Demir, Erzincan’da Karayollarında köprü boyama işlerinde çalışırken iş arkadaşları ile birlikte çalıştıkları yerin soğuk olması nedeniyle ısınmak için teneke içerisinde ateş yakmak istedi.
Çevreden buldukları odun parçaları yakmaya çalışan Ferhat Demir tiner ile odunları yakmaya çalışırken tenekenin alev alması sonucu ellerinde, yüzünde 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluştu.
Babası Abdulhaluk Demir oğlunun durumunu görünce ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirdi. Tedavi altına alının Ferhat Demir’in ellerinde ve yüzünde 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluştu.
Baba Abdulhaluk Demir, “Oğlum böyle bir şeyi yaptı, aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve elleri ile yüzü yanmış, son derece tehlikeli bir durum oluşmuş. Bunu benim oğlum yaşadı, bizleri izleyenler sakın siz yanmayan ateşe yanıcı madde dökerek yakmaya kalkmayın” diye konuştu.
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