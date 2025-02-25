İşkence ettiği çocuğun görüntülerini paylaştı, öldürüldü

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:47

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:47

Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlarının bir çocuğu darbetmesini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Orhan Akçasu , bu görüntülere tepki gösteren M.A. ile tartıştı. Orhan Akçasu’nun da bulunduğu grup, yaşça küçük bir çocuğu tekme ve yumruklarla dövdü. Akçasu, bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu’ya mesaj atarak tepki gösterdi ve "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye sordu.

Akçasu’nun "Yiyorsa adresini ver de görelim" yanıtı üzerine taraflar buluşma kararı aldı.Buluşma noktasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Orhan Akçasu, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. kulağından yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışanları tespit ederek, M.A.'yı gözaltına aldı.



