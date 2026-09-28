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İskender Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Balcı ne iş yapıyor?

İskender Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Balcı ne iş yapıyor?

28.09.2026 17:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İskender Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Balcı ne iş yapıyor?

"Fon soruşturması" kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik'ten 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın damadı, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da teslim oldu. Peki, İskender Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Balcı ne iş yapıyor?
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"Fon soruşturması" kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik'e yönelik gelişmeler gündeme geldi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın damadı ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın da teslim olduğu bildirildi. Peki, İskender Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Balcı ne iş yapıyor?

İSKENDER BALCI KİMDİR?

İskender Balcı, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Kariyerine kamu sektöründe başlayan Balcı, 2012’de dönemin Ekonomi Bakanlığı’nda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı; daha sonra dış ticaret, denetim ve yatırım teşvikleri alanlarında çalıştı.

Balcı’nın kariyerinde New York Ticaret Ataşeliği ve Makina ve Kimya Endüstrisi bünyesindeki yöneticilik görevi de bulunuyor. Daha sonraki dönemde özel sektöre geçen Balcı, farklı şirketlerde yönetim kurulu görevleri üstlendi.

İSKENDER BALCI NE İŞ YAPIYOR?

Balcı, son yıllarda özel sektörde girişimcilik ve şirket yönetimi alanlarında faaliyet gösterdi. Ayrıca Özata Denizcilik’te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

İSKENDER BALCI KİMİN DAMADI?

İskender Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadıdır. 

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