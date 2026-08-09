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İskenderun'da 'ev ve otomobil kurşulama' iddiası: 7 tutuklama

İskenderun'da 'ev ve otomobil kurşulama' iddiası: 7 tutuklama

9.08.2026 14:18:00
Güncellenme:
DHA
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İskenderun'da 'ev ve otomobil kurşulama' iddiası: 7 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Buluttepe ve Cebike mahallelerinde meydana gelen ev ve otomobil kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 fişek, tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğin tarafından tutuklandı.

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