İskenderun'da 'ev ve otomobil kurşulama' iddiası: 7 tutuklama

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Buluttepe ve Cebike mahallelerinde meydana gelen ev ve otomobil kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 fişek, tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğin tarafından tutuklandı.