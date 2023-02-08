İskenderun'da 15 yaşındaki Gül, 53 saat sonra kurtarıldı
Depremin üçüncü gününde Tekirdağ Belediyesi'nin itfaiyesi ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın enkazında yaptıkları çalışmada 15 yaşındaki Gül isimli çocuğu, depremden 53 saat sonra sağ olarak kurtardı.
İskenderun'da 15 yaşındaki Gül isimli çocuk depremin üzerinden 53 saat geçtikten sonra enkazdan sağ çıktı.
Tekirdağ Belediyesi İtfaiye müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Felaketten 53 saat sonra bir mucize daha gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, İskenderun'da çöken bir binanın enkazında yaptıkları arama çalışmalarında 15 yaşındaki Gül isimli kız çocuğuna ulaştı.
Moloz yığınları arasından çıkarılan Gül, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.
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