İSKİ açıkladı: 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 1 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

1 EKİM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşın günlük su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi, artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle düşüş eğilimine devam ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan güncel resmi verilere göre, Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde genel ortalama baraj doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. 1 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38.42 olarak ölçüldü.

1 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 1 Ekim tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: yüzde 48,94

Darlık: yüzde 54,42

Elmalı: yüzde 65.17

Terkos: yüzde 32,5

Alibey: yüzde 33,25

Büyükçekmece: yüzde 26.37

Sazlıdere: yüzde 20,63

Istrancalar: yüzde 22,35

Kazandere: yüzde 11,93

Papuçdere: yüzde 2,93