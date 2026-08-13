İSKİ açıkladı: 13 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 13 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

12 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 50.34 seviyesine gerilemiş durumdadır. Temmuz ayı ortalarında yüzde 58,68 olarak ölçülen genel ortalamanın Ağustos ayının girmesiyle birlikte hızlı bir düşüş eğilimine girmesi, yaz sıcaklarının yarattığı yüksek buharlaşma ve artan su tüketimini açıkça ortaya koyuyor.

Kentin su yükünü büyük oranda Anadolu Yakası'ndaki Ömerli ve Elmalı barajları üstlenmeye devam ederken, Avrupa Yakası'nda yer alan Istrancalar, Pabuçdere ve Sazlıdere gibi batı havzalarındaki doluluk oranları kritik seviyelerin altına inmiş durumdadır.

13 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 11 Ağustos tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli Barajı: Yüzde 71,51

Darlık Barajı: Yüzde 68,06

Elmalı Barajı: Yüzde 81,14

Terkos Barajı: Yüzde 42,45

Alibey Barajı: Yüzde 48,82

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 35,39

Sazlıdere Barajı: Yüzde 28,76

Istrancalar Barajı: Yüzde 34,08

Kazandere Barajı: Yüzde 23,4

Pabuçdere Barajı: Yüzde 17,35