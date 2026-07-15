İSKİ açıkladı: 15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 15 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
15 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, İstanbul'un su rezervleri üzerinde etkisini göstermeye başladı. İSKİ'nin anlık otomasyon sistemlerinden alınan 15 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,3 olarak ölçüldü.
15 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
Ömerli Barajı %85,5
Darlık Barajı 78,06
Elmalı Barajı 90,04
Terkos Barajı %49,61
Alibey Barajı %57,15
Büyükçekmece Barajı %43,07
Sazlıdere Barajı %35,98
Istrancalar Barajı 26,51
Kazandere Barajı %36,93
Pabuçdere Barajı %32,82