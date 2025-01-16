İSKİ açıkladı: 16 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:36

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:36

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 16 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

16 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre 16 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 49.25 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 50,09

Darlık yüzde 42,02

Elmalı yüzde 88,04

Terkos yüzde 51,23

Alibey yüzde 33,46

Büyükçekmece yüzde 42,91

Sazlıdere yüzde 38,46

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 76,9

Papuçdere yüzde 45,2"