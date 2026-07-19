İSKİ açıkladı: 19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 19 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
19 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 19 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 58,68 seviyesine gerilemiş durumda.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Elmalı Barajı: Yüzde 88,25
Ömerli Barajı: Yüzde 83,12
Darlık Barajı: Yüzde 72,40
Alibey Barajı: Yüzde 51,15
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 49,80
Terkos Barajı: Yüzde 48,20
Kazandere Barajı: Yüzde 41,60
Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,90
Pabuçdere Barajı: Yüzde 30,55
Istrancalar Barajı: Yüzde 28,10