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İSKİ açıkladı: 19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

19.07.2026 09:01:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 19 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 19 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

19 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 19 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 58,68 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı Barajı: Yüzde 88,25

Ömerli Barajı: Yüzde 83,12

Darlık Barajı: Yüzde 72,40

Alibey Barajı: Yüzde 51,15

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 49,80

Terkos Barajı: Yüzde 48,20

Kazandere Barajı: Yüzde 41,60

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,90

Pabuçdere Barajı: Yüzde 30,55

Istrancalar Barajı: Yüzde 28,10

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