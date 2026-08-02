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İSKİ açıkladı: 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2.08.2026 09:35:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 2 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 2 Ağustos resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,02 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45,08 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 38,44 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 77,16

Darlık Barajı: Yüzde 72.15

Elmalı Barajı: Yüzde 86,31

Terkos Barajı: Yüzde 45,08

Alibey Barajı: Yüzde 53,94

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 38,44

Sazlıdere Barajı: Yüzde 31,44

Istrancalar Barajı: Yüzde 32,05

Kazandere Barajı: Yüzde 28,11

Pabuçdere Barajı: Yüzde 23,32

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