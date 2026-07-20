Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

20.07.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 20 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 20 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

20 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 82,14

Darlık Barajı: Yüzde 75,56

Elmalı Barajı: Yüzde 87,87

Terkos Barajı: Yüzde 48,09

Alibey Barajı: Yüzde 55,66

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,52

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,35

Istrancalar Barajı: Yüzde 30,39

Kazandere Barajı: Yüzde 33,33

Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,35

İlgili Konular: #yağış #İSKİ #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 20 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 20 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Kuzey kesimlerde yerel sağanak beklenirken, İstanbul'da parçalı ve az bulutlu, 33 derece sıcak bir hava etkili olacak.
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi geneli için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek hava dalgasıyla sıcaklıkların 7-8 derece birden düşmesi ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.