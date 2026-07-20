İSKİ açıkladı: 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 20 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
20 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine gerilemiş durumda.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: Yüzde 82,14
Darlık Barajı: Yüzde 75,56
Elmalı Barajı: Yüzde 87,87
Terkos Barajı: Yüzde 48,09
Alibey Barajı: Yüzde 55,66
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,52
Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,35
Istrancalar Barajı: Yüzde 30,39
Kazandere Barajı: Yüzde 33,33
Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,35