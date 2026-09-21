İSKİ açıkladı: 21 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 21 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

21 EYLÜL 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşın günlük su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi, artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle düşüş eğilimine devam ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan güncel resmi verilere göre, Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde genel ortalama baraj doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37,55 olarak ölçüldü.

21 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 21 Eylül tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı: Yüzde 65,54

Darlık Barajı: Yüzde 56,65

Ömerli Barajı: Yüzde 51,56

Alibey Barajı: Yüzde 34,94

Terkos Barajı: Yüzde 33,41

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 27,36

Sazlıdere Barajı: Yüzde 21,75

Istrancalar Barajı: Yüzde 18,95

Kazandere Barajı: Yüzde 12,86

Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,5