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İSKİ açıkladı: 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

21.07.2026 09:24:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 21 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 21 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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21 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 21 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLARI HANGİLERİ?  

Güncel verilere göre en yüksek su seviyesine sahip olan barajımız yüzde 87,87 doluluk oranıyla Elmalı Barajı'dır. İkinci sırada ise yüzde 82,14 ile Ömerli Barajı bulunmaktadır. En düşük su seviyesine sahip olan ve tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajımız ise yüzde 29,35 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı'dır.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı Barajı: Yüzde 87,87

Ömerli Barajı: Yüzde 82,14

Darlık Barajı: Yüzde 75,56

Alibey Barajı: Yüzde 55,66

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 49,80

Terkos Barajı: Yüzde 48,09

Kazandere Barajı: Yüzde 33,33

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,35

Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,35

Istrancalar Barajı: Yüzde 30,39

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