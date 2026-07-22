İSKİ açıkladı: 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 22 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

22 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 57,64 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLARI HANGİLERİ?

Güncel verilere göre en yüksek su seviyesine sahip olan barajımız yüzde 87,29 doluluk oranıyla Elmalı Barajı'dır. İkinci sırada ise yüzde 81,65 ile Ömerli Barajı bulunmaktadır. En düşük su seviyesine sahip olan ve tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajımız ise yüzde 28,88 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı'dır.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI