Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

23.07.2026 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 23 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 23 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

23 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 23 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57,01 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,2 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 41 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı Barajı: Yüzde 87,29

Ömerli Barajı: Yüzde 81,65

Darlık Barajı: Yüzde 75,17

Alibey Barajı: Yüzde 55,32

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,18

Terkos Barajı: Yüzde 48,20

Kazandere Barajı: Yüzde 41,60

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,07

Pabuçdere Barajı: Yüzde 28,88

Istrancalar Barajı: Yüzde 30.07

İlgili Konular: #İSKİ #baraj doluluk oranı #elmalı barajı

İlgili Haberler

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangını, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başladı.
TV yayın akışı 23 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 23 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? 23 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Batı Karadeniz'de ise yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.