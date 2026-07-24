İSKİ açıkladı: 24 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 24 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

24 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 24 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 56,63 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,2 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 40,83 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI