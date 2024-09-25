İSKİ açıkladı: 25 Eylül İstanbul Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 25 Eylül tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
25 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 25 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,84 olarak ölçüldü.
Ömerli 32.84
Darlık 44.59
Elmalı 56.82
Terkos 56.2
Alibey 9.73
B.Çekmece 41.49
Sazlidere 48.42
Istrancalar 33.92
Kazandere 6.26
Pabuçdere 22.05
Etiketler: #Baraj #barajların doluluk oranı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı