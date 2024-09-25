İSKİ açıkladı: 25 Eylül İstanbul Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 25 Eylül tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 25 Eylül İstanbul Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:15

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

25 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 25 Eylül  2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,84 olarak ölçüldü.

Ömerli 32.84

Darlık 44.59

Elmalı 56.82

Terkos 56.2

Alibey 9.73

B.Çekmece 41.49

Sazlidere 48.42

Istrancalar 33.92

Kazandere 6.26

Pabuçdere 22.05



Etiketler: #Baraj #barajların doluluk oranı

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